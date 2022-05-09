Военный эксперт рассказал, с какой целью проводятся парады в России

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, с какой целью проводятся парады в России. По его словам, это подчеркивает мощь государства, являясь визитной карточкой страны.

Литовкин также заявил, что парад – это национальная скрепа, которая формирует вокруг себя военно-патриотическое пространство, воспитывает патриотов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.