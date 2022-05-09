Девять РСЗО "Торнадо-Г" прибыли на Тверскую улицу

Девять РСЗО "Торнадо-Г" готовы стартовать в сторону Красной площади. В данный момент боевое построение этих машин находится на Тверской улице.

До начала парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось менее 30 минут. Однако все боевые машины приведены в полную готовность, а экипаж находится внутри парадной техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.