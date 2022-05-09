В столице ограничили движение транспорта из-за парада Победы

Несколько центральных станций метро сегодня изменили график работы из-за парада в честь Дня Победы. Речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". А "Библиотека имени Ленина" будет доступна только для пересадки.

С 05:30 и до окончания парада закроют Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные, улицы Солянка, Петровка, Моховая, Тверская, а также Тверской бульвар и Оружейный переулок.

С 10:00 до окончания мероприятия перекроют для проезда Большой Каменный мост, улицы Серафимовича, Моховую, Воздвиженку, Большую Садовую, 2-ю Брестскую, Большую Полянку, Таганскую площадь, Тверской и Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок и другие улицы недалеко от Красной площади.

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