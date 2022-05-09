Бронеавтомобиль "Тайфун-К" с БМДУ примет участие в параде Победы на Красной площади.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.