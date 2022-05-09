590 ветеранов будут смотреть парад Победы с трибун на Красной площади

В 2022 году 590 ветеранов Великой Отечественной войны будут наблюдать за парадом Победы с трибун на Красной площади.

Всего в Москве проживают 27 тысяч ветеранов вместе с тружениками тыла. Среди них – около двух тысяч фронтовиков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.