Десять танков Т-72БЗМ прибыли на Тверскую улицу

10 танков Т-72БЗМ готовы стартовать в сторону Красной площади. В данный момент боевое построение этих машин находится на Тверской улице.

Парадная техника полностью приведена в порядок, а экипаж завершает последние приготовления перед отправкой по маршруту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.