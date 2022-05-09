Телеканал Москва 24 рассказал, почему рота барабанщиков не играет на торжественном шествии

На Васильевском спуске сформировались пешие колонны. При этом рота барабанщиков не будет использовать инструменты во время торжественного шествия.

Это сделано для того, чтобы они не сбивали общий ритм военного сводного оркестра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.