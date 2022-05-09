САУ "МСТА-С" прибыли на Тверскую улицу

На Тверскую улицу, где уже выстроились перед парадом Победы колонны военной техники, прибыли самоходные артиллерийские установки "МСТА-С". Они также завершают последние приготовления.

Данные боевые машины с калибром 152 миллиметров поражают цели на расстояние до 30 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.