Участница парада Победы рассказала, почему ее расчет использует сапоги для шествия

На Васильевском спуске начали формироваться пешие колонны для участия в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Представительница женского расчета Яна Голубева рассказала, почему их расчет использует сапоги для торжественного шествия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.