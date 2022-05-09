Военный обозреватель рассказал о бронеавтомобиле "Тигр"

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о бронеавтомобиле "Тигр". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.