Пять центральных станций метро изменили график работы из-за парада Победы

Несколько центральных станций метро 9 мая изменили график работы из-за парада в честь Дня Победы. Речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". А "Библиотека имени Ленина" будет доступна только для пересадки.

Тем временем резервная техника военной колонны уже прибыла на Манежную площадь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.