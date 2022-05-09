С-400 покажут на параде Победы на Красной площади

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф" примет участие в параде Победы.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В этот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.