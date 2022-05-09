В Москве 9 мая состоится парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Механизированная колонна прибыла на Тверскую улицу. Военная техника готовится к началу парада на Красной площади.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.