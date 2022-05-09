Ракетный комплекс "Ярс" и другая техника продолжили движение на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте продолжает движение парадная механизированная колонна. На кадрах можно увидеть ракетный комплекс "Ярс" в сопровождении боевых машин "Тигр".

Скорость колонны оценивается в 40 километров в час, поэтому можно детальнее рассмотреть боевую технику вблизи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.