Военный обозреватель объяснил, зачем на параде нужна резервная техника

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В этот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, зачем на параде нужна резервная техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.