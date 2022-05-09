Парадная колонна продолжила движение по Волгоградскому проспекту

Боевая механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы, продолжает движение по Волгоградскому проспекту. Ее скорость в данный момент оценивается в 40 километров в час.

Благодаря такой низкой скорости зрители, собравшиеся на проспекте, могут детально рассмотреть боевые машины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.