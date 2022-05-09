В параде Победы на Красной площади примут участие "Тор-М2" и "Мста-С"

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и самоходная артиллерийская установка "Мста-С" примут участие в параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В этот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.