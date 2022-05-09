Парадная военная техника выдвинулась из района Печатники

Парадная военная техника уже выдвинулась из района Печатники, где временно дислоцировалась до начала парада Победы.

Совсем скоро она будет проезжать Волгоградский проспект, откуда последует до Таганской площади и далее поедет в сторону Красной площади по заданному маршруту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.