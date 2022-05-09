Механизированную колонну на Красной площади возглавит танк Т-34-85

В Печатниках боевые машины покинули место временной дислокации. В 05:45 военная техника начала выдвигаться в сторону проведения парада Победы.

В начале колонны движется резервная техника, а на специальных платформах перевозят танки Т-34-85. Один из них возглавит механизированную колонну на Красной площади.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.