Праздничный салют в честь 9 Мая в Москве организуют на 36 площадках

В Москве 9 мая состоится праздничный артиллерийский салют. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится десять минут. Его можно увидеть во всех столичных округах.

Будет свыше 70 самоходных пусковых установок, фейерверки запустят на 36 площадках. Над городом прогремит 11 тысяч залпов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.