Механизированная военная колонна из 131 единицы техники примет участие в параде Победы

Механизированная военная колонна совсем скоро будет проходить в центре Москвы в честь Дня Победы.

Всего участие в параде Победы примет 131 военная техника. Она проедет по специальной разметке желтого цвета, которая нанесена от Пушкинской до Красной Площади.