Более 130 единиц техники примут участие в параде Победы в Москве

В День Победы на Красной площади состоится традиционный парад. В нем примут участие 131 единица современной боевой техники.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.