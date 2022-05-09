Механизированная колонна отправится из парка "Печатники" на Красную площадь

Военная техника готова выдвинуться в центр столицы на Красную площадь, где 9 мая состоится парад в честь Дня Победы. В этом году боевые машины временно разместили на площадке в парке "Печатники".

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.