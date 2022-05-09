В Москве выбрали новую площадку для военной техники к параду 9 Мая

В этом году маршрут движения военной техники к месту построения изменен. Колонны выдвинутся не из Нижних Мнёвников, как это было в предыдущие годы. В этот раз площадка временной дислокации находится в столичном районе Печатники.

Колонна техники стартует из парка "Печатники". Именно оттуда танки, артиллерия, ракетные комплексы и боевые машины будут выезжать на парад в честь Дня Победы.

Маршрут следования проходит по Шоссейному проезду, Волгоградскому проспекту, Таганской площади, Садовому кольцу до проспекта Мира. Построится техника на Тверской и Манежной площадях.

Участники воздушной части парада – самолеты и вертолеты – полетят к Москве со своих привычных площадок – это подмосковные военные аэродромы в Кубинке и Клину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.