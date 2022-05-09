В Москве пройдет парад в честь 77-й годовщины Победы

Россия 9 мая отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты торжественные парады пройдут в 28 городах РФ и, конечно, главный из них состоится в Москве.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.