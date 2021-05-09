Москвичам рассказали, где посмотреть вечерний салют

Москвичи гуляют по центру столицы и присматривают лучшие точки обзора для вечернего праздничного салюта. Он, по традиции, будет грандиозным, и вряд ли в городе будут "слепые" зоны.

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