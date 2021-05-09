Пилотажные группы вернулись на аэродром в Кубинку

На аэродром в Кубинку вернулись самолеты-участники после авиационной части парада Победы.

В Москве завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.