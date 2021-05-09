Телезрителям рассказали о традиции пилотов, участвующих в параде Победы

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно 9 мая пилоты штурмовиков и военно-транспортных вертолетов берут с собой на борт фотографии своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне и принимали участие в сражениях.

В этому году в авиационной части парада приняли участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Дорога из Клина в центр Москвы до Красной площади и обратно заняла чуть более часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.