Москвичи наблюдают за движением военной техники, которая направляется в Нижние Мнёвники

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военная техника уже направляется в центр временного базирования на улице Нижние Мнёвники. За движением боевых машин наблюдают тысячи москвичей.

В параде Победы приняли участие более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

По Красной площади прошла механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34. Также прошли танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", боевые машины БМП-3 и БМП-2 и перспективная БМП "Курганец-25". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.