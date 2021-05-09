Военный эксперт рассказал о параде Победы в разные годы

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал об отличиях парада Победы в разные годы. Он уточнил, что каждый парад уникален по-своему. Например, в прошлом году это был своеобразный отчет о завершении программы перевооружения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.