Военная техника направляется в Нижние Мнёвники

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошла механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34. Также прошли танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", боевые машины БМП-3 и БМП-2 и перспективная БМП "Курганец-25".

Боевые машины уже направляются на базу временного размещения, которая находится на улице Нижние Мнёвники. За ходом военной техники наблюдают корреспонденты Москвы 24, которые находятся по всему маршруту движения. Подробнее – в сюжете телеканала.