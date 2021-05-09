Эксперт рассказал, какие войска принимают участие в параде Победы в этом году

09 мая, 11:15
В параде Победы в этом году принимают участие 37 пеших парадных расчетов. Всего задействованы более 12 тысяч военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, а также воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Кроме того, в этом году в параде участвую девушки.
Военный эксперт Дмитрий Литовки уточнил, что Министерство обороны сегодня уделяет большое внимание женщинам: если раньше они были только связистками и медсестрами, то теперь получают воинские специальности. Например, в ВВС появились летчицы, которые управляют истребителями и бомбардировщиками, а в ВДВ происходит обучение по специальностям, которые помогают десантным войскам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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