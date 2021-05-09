В параде Победы примет участие расчет военной полиции из Центрального военного округа

В параде Победы в этом году принимают участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Впервые в параде участвует расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Всего задействованы более 12 тысяч военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, а также воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.