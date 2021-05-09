Военный эксперт рассказал о танке Т-80

В 76-ю годовщину Победы 9 мая состоится традиционный парад на Красной площади. В нем примут участие 190 единиц современной боевой техники.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о танке Т-80. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.