В столичном "Коломенском" восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк

В музее-заповеднике "Коломенское" в Москве началось масштабное благоустройство. Работы пройдут в несколько этапов. Первым делом обустроят набережную Москвы-реки у станции метро "Кленовый бульвар". В самом парке восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк.

Кроме "Коломенского", работы по благоустройству в 2024 году пройдут также в "Сокольниках" и Парке Горького. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

