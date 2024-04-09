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Новости

09 апреля, 23:30

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В столичном "Коломенском" восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк

В столичном "Коломенском" восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк

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В музее-заповеднике "Коломенское" в Москве началось масштабное благоустройство. Работы пройдут в несколько этапов. Первым делом обустроят набережную Москвы-реки у станции метро "Кленовый бульвар". В самом парке восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк.

Кроме "Коломенского", работы по благоустройству в 2024 году пройдут также в "Сокольниках" и Парке Горького. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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