Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

9 апреля из-за грозы, дождя и сильного ветра столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся после 19:00 и будут идти до утра следующего дня.

10 апреля днем в Москве ожидается около 21 градуса, вечером – порядка 16. Порывы ветра составят до 9 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

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