Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 07:15

Город

Новый беговой сезон открылся в столичных парках

Новый беговой сезон открылся в столичных парках

Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

Коммунальные службы столицы перевели систему отопления на минимальный режим

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Панда Катюша в Московском зоопарке копирует повадки своего папы

Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ промыли после зимы

Московская канатная дорога временно закрылась

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля

"Мой район. Новости": на Московской канатной дороге началось ежегодное техобслуживание

Новый беговой сезон открылся в московских парках. Там создали все условия для занятий москвичей различных возрастов и разной степени подготовки: новичкам предлагают стартовать с небольших дистанций, а опытные спортсмены могут попробовать себя в беге на 20-30 километров по пересеченной местности.

На протяжении маршрута бегунов сопровождают тренеры и волонтеры. Занятия проводят практически во всех столичных парках, вход туда свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика