Новый беговой сезон открылся в столичных парках

Новый беговой сезон открылся в московских парках. Там создали все условия для занятий москвичей различных возрастов и разной степени подготовки: новичкам предлагают стартовать с небольших дистанций, а опытные спортсмены могут попробовать себя в беге на 20-30 километров по пересеченной местности.

На протяжении маршрута бегунов сопровождают тренеры и волонтеры. Занятия проводят практически во всех столичных парках, вход туда свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.