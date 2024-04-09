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09 апреля, 07:15

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Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

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Вечером 9 апреля в районе соборной мечети на проспекте Мира перекроют движение. Это связано с праздником Ураза-байрам. С 23:00 нельзя будет проехать по улице Дурова, далее закроют улицы Щепкина и Гиляровского, а также переулки Капельского и Выползова.

Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия. Кроме того, из-за празднования Ураза-байрама изменится и схема движения общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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