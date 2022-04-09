Некоторые точки McDonald’s продолжают работать в Москве

McDonald’s продолжает работать в Москве. Но открыты только те точки, что работают по франшизе. Очереди туда не только из тех, кто хочет перекусить "санкционкой". Некоторые скупают бургеры сумками, чтобы перепродать с наценкой.

Сколько стоит "Биг Мак" с рук? И не опасно ли покупать такую еду? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.