На Тверском бульваре заменят газопровод с истекающим сроком эксплуатации. Он питает коммунально-бытовые предприятия и дома Тверского и Пресненского районов.

На месте стального появится современный высокопрочный газопровод из полиэтилена, который не подвержен коррозии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.