Московские дороги и тротуары впервые промыли с шампунем после зимы. Это специальное средство, которое полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Но после шампуня все промывают еще раз водой. Там, куда техника добраться не может, бригады работают вручную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.