Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте очищают после зимы

В рамках проведения месячника благоустройства в столице проводят очистку памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Заместитель директора ГБУ "Автомобильные дороги" по ЮЗАО Алексей Сироткин рассказал, что промывка производится согласно регламенту – сначала щетками со специальным составом, после чего все смывается водой.

Он уточнил, что в работах задействовано три специалиста, автовышка и поливомоечная машина, а по времени очистка занимает порядка трех часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.