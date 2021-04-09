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09 апреля 2021, 14:45

Город

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте очищают после зимы

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте очищают после зимы

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В рамках проведения месячника благоустройства в столице проводят очистку памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Заместитель директора ГБУ "Автомобильные дороги" по ЮЗАО Алексей Сироткин рассказал, что промывка производится согласно регламенту – сначала щетками со специальным составом, после чего все смывается водой.

Он уточнил, что в работах задействовано три специалиста, автовышка и поливомоечная машина, а по времени очистка занимает порядка трех часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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