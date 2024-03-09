Новости часа: более 220 декораций украсят Москву к Масленице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 220 декоративных конструкций украсят Москву к Масленице. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях столичного метро. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Прогулочный маршрут, посвященный Юрию Гагарину, появился на портале "Узнай Москву". Об этом говорится на сайте мэра.