В праздничные выходные в парках, музеях и культурных центрах столицы продолжают поздравлять женщин. Московский зоопарк дарит входные билеты всем дамам, у которых на одежде будет леопардовый принт. Обширная программа ожидается на ВДНХ. Там можно погрузиться во вселенную персонажей Леонида Гайдая. В павильоне "Рабочий и колхозница" покажут музыкальный спектакль, в центре космонавтики и авиации проведут лекцию "Ароматы космоса", экскурсии "Атомные женщины" и "Женские образы ВДНХ", а любители китайской культуры пройдут мастер-классы по традиционным фонарикам и живописи.

Подробнее о культурной программе в выходные – в эфире телеканала Москва 24.