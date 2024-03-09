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09 марта, 08:30

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В парках, музеях и культурных центрах столицы продолжают поздравлять женщин

В парках, музеях и культурных центрах столицы продолжают поздравлять женщин

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В праздничные выходные в парках, музеях и культурных центрах столицы продолжают поздравлять женщин. Московский зоопарк дарит входные билеты всем дамам, у которых на одежде будет леопардовый принт. Обширная программа ожидается на ВДНХ. Там можно погрузиться во вселенную персонажей Леонида Гайдая. В павильоне "Рабочий и колхозница" покажут музыкальный спектакль, в центре космонавтики и авиации проведут лекцию "Ароматы космоса", экскурсии "Атомные женщины" и "Женские образы ВДНХ", а любители китайской культуры пройдут мастер-классы по традиционным фонарикам и живописи.

Подробнее о культурной программе в выходные – в эфире телеканала Москва 24.

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