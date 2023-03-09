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17:15

Транспорт

Осадки и снежная погода затруднили трафик в столице

Осадки и снежная погода затруднили трафик в столице

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Снежная погода повлияла на дорожную ситуацию в столице. На Савеловской эстакаде машины едут, но водителям сложно справляться с трафиком. С одним автомобилем случилась поломка, из-за чего образовался затор. На Беговой улице нет затруднений с дорожным движением.

Традиционно чем ближе к области, тем хуже обстановка по погоде. Что касается 25-го километра МКАД, то внешнее кольцо более свободно, чем внутреннее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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