Бочкарев заявил о планах модернизации подземного перехода в районе Варшавского шоссе

Подземный переход на МКАД в районе Варшавского шоссе модернизируют. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о подземном тоннеле длиной 60 метров, который построили в 1995 году. Там планируют обновить электроснабжение, отопление и вентиляцию. Кроме того, установят систему безопасности и автоматический электрообогрев лестниц и пандуса.

Также планируется замена облицовки стен, парапетов, установка нового напольного покрытия и проведения капитального ремонта технических помещений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.