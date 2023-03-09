Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Бочкарев заявил о планах модернизации подземного перехода в районе Варшавского шоссе

Бочкарев заявил о планах модернизации подземного перехода в районе Варшавского шоссе

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек

Участок Коммунарского шоссе в столице достроят в 2025 году

В Москве началось благоустройство территории в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на проспекте Мира

Подземный переход на МКАД в районе Варшавского шоссе модернизируют. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о подземном тоннеле длиной 60 метров, который построили в 1995 году. Там планируют обновить электроснабжение, отопление и вентиляцию. Кроме того, установят систему безопасности и автоматический электрообогрев лестниц и пандуса.

Также планируется замена облицовки стен, парапетов, установка нового напольного покрытия и проведения капитального ремонта технических помещений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика