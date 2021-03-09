Сделать прививку от COVID-19 можно будет еще в двух столичных торговых центрах

С 10 марта прививку от коронавируса можно будет сделать еще в двух торговых центрах Москвы – "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, такие нетрадиционные локации становятся все популярнее.

В настоящее время привиться можно не только в торговых центрах, но и в театре "Геликон-опера", в ГУМе и на ВДНХ. Предварительная запись на вакцинацию не требуется, а с собой нужно взять лишь паспорт и полис ОМС

Сама процедура занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медосмотр и саму прививку, а также еще полчаса за пациентом наблюдают, не возникнут ли побочные эффекты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.