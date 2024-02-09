В Дептрансе Москвы рассказали об обстановке на дорогах 9 февраля

В столичном Дептрансе напомнили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд в пятницу, 9 февраля, начнется раньше – в 16:00. Автомобилистам рекомендуют выезжать до этого времени или отложить поездку на более позднее.

Вечерний трафик, по прогнозам специалистов, составит 6–7 баллов. Свободно едут Московский скоростной диаметр, проспекты Маршала Жукова и Кутузовский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.