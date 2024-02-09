Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 08:30

Город

В Дептрансе Москвы рассказали об обстановке на дорогах 9 февраля

В Дептрансе Москвы рассказали об обстановке на дорогах 9 февраля

В столице благоустроят 19 общественных пространств

Посвященный 190-летию Дмитрия Менделеева фестиваль пройдет в "Зарядье"

В пяти тоннелях столицы сплошную разметку заменят на прерывистую

Посвященный китайскому Новому году фестиваль стартовал в Москве

Посетителей в костюмах панды бесплатно пропустят в Московский зоопарк

Несколько московских набережных благоустроят в 2024 году

В столичном зоопарке показали, как панда Диндин пытается перетащить Катюшу в вольер

В День науки молодые ученые рассказали о своих разработках в павильоне "Атом" на ВДНХ

В центре Москвы появился китайский дракон

В столичном Дептрансе напомнили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд в пятницу, 9 февраля, начнется раньше – в 16:00. Автомобилистам рекомендуют выезжать до этого времени или отложить поездку на более позднее.

Вечерний трафик, по прогнозам специалистов, составит 6–7 баллов. Свободно едут Московский скоростной диаметр, проспекты Маршала Жукова и Кутузовский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика