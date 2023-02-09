Капитальный ремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершен на 60%

20-й корпус Боткинской больницы капитально отремонтировали на 60%. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Это семиэтажное здание построили еще в 1966 году. На данный момент специалисты усилили конструкции, заменили плиты перекрытий, обустроили входную группу и обновили кровлю. Также они заменили окна и обновили системы центрального отопления.

После капремонта в здании откроют Московский городской урологический центр. Все работы планируют завершить летом этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.