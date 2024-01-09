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Новости

Новости

09 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Нагатинскую набережную украсила художественная подсветка

Более 200 исторических объектов отреставрировали в столице в 2023 году

Эксперты предсказали три сценария развития ситуации на столичном рынке жилья

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новые объекты социальной инфраструктуры появятся в ТиНАО

Более 200 исторических сооружений отреставрировали в Москве в 2023 году

Жителям столицы рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в столице в ближайшие часы может усилиться снегопад, он продлится до утра, предупредили в МЧС.

Более десяти наград национальных и международных премий получил Московский метрополитен и его строители в 2023 году. Как рассказал Сергей Собянин, внушительное число призов собрала Большая кольцевая линия. Она попала в "Книгу рекордов России" за самые протяженные двухпутные тоннели метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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