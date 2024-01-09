Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Жителям столицы рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в столице в ближайшие часы может усилиться снегопад, он продлится до утра, предупредили в МЧС.

Более десяти наград национальных и международных премий получил Московский метрополитен и его строители в 2023 году. Как рассказал Сергей Собянин, внушительное число призов собрала Большая кольцевая линия. Она попала в "Книгу рекордов России" за самые протяженные двухпутные тоннели метро.

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